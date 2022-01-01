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السيسي عن ملء "سد النهضة": "محدش هيقرب من مياه مصر"..

الإثنين 13 يونيو 2022 11:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي عن ملء "سد النهضة": "محدش هيقرب من مياه مصر"..



القاهرة / وكالات /

رد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن سؤال حول موقفه من الإعلان الإثيوبي عن الملء لثالث لسد النهضة، بالقول: "كلامي مش كتير.. محدش ح يقرب من مياه مصر".

وفي لقاء مع الصحفيين أعقب افتتاحه مشروعات للإنتاج الحيواني، في محافظة المنوفية، أضاف السيسي ردا على موقفه من الإعلان الإثيوبي: "إزاي نحنا نتكلم في الدبلوماسية وطولة البال والصبر، وبنفس الوقت حجم المشروعات التي نفذتها للاستفادة من مياه مصر وإعادة تدويرها أكثر من مرة، ده مش موجود في العالم".

وفي تسجيل مصور نشرته صفحة المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أضاف السيسي: "عملت كل ما يمكن عمله، صبرت وطوّلت بالي ووضعت الفرصة واشتغلت على ما عندي لتعظيم الفرصة".

وردا على سؤال حول ما يتمنى أن يفعله، ولم يفعله بعد، قال السيسي: "كل حاجة".

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