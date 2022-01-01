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وفد دبلوماسي أوروبي يطلع على أوضاع محافظة جنين وانتهاكات الاحتلال

الإثنين 13 يونيو 2022 05:49 م / بتوقيت القدس +2GMT



جنين/ سما/

 أطلع محافظ جنين أكرم الرجوب، ورئيس الجامعة العربية الأمريكية علي أبو زهري، اليوم الاثنين، وفداً دبلوماسياً أوروبيا على واقع محافظة جنين في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال وإجراءاته العنصرية بحق أبناء شعبنا.

وضم الوفد ممثلين عن الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى دولة فلسطين.

وقدم الرجوب شرحاً تفصيلياً حول معاناة المحافظة نتيجة اجراءات الاحتلال وعدوانه المتواصل، مطالبا الوفد والمؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان بضرورة التدخل لوضع حد لانتهاكات ومضايقات الاحتلال ومستوطنيه ضد أبناء شعبنا وخاصة في محافظة جنين.

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