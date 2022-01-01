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الرئيس يصل قبرص في زيارة رسمية

الإثنين 13 يونيو 2022 05:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يصل قبرص في زيارة رسمية



نيقوسيا/ سما/

وصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الاثنين، إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام.

وكان في استقبال سيادته وزير خارجية جمهورية قبرص يوانيس كاسوليديس، ومن المقرر أن يجتمع سيادته خلال الزيارة مع كبار المسؤولين وفي مقدمتهم الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، ويبحث معه آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والتطورات السياسية في المنطقة، والعلاقات الثنائية بين البلدين.

ويرافق الرئيس في زيارته، وزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكي، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس مصطفى أبو الرب، وسفير دولة فلسطين لدى قبرص عبد الله العطاري.

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