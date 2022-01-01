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شاهد ..السيسي يحرج وزير الزراعة على الهواء: "هتناقشني تاني"

الإثنين 13 يونيو 2022 05:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد ..السيسي يحرج وزير الزراعة على الهواء: "هتناقشني تاني"



القاهرة / وكالات /

أحرج الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزير الزراعة السيد القصير على الهواء، وذلك خلال حديثه عن الإنتاج الحيواني لأفضل معايير صناعة اللحوم في العالم.

وقال السيسي خلال افتتاح مشروعات الإنتاج الحيواني، والألبان بالمنوفية، الاثنين، إن "إحنا بنتكلم في صناعة يعني انهاردة لو الدولة المصرية جه عليها وقت وإن شاء الله ده يحصل وحبت يبقى المنتج بتاعها طبقًا لأفضل معايير صناعة اللحوم في العالم هيبقى متحقق هنا"، وتابع: "هو المركز اللي أنتم هتشوفوه إنهاردة بتاع الأبحاث الهدف منه إيه؟".

وأوضح: "المركز ده مصنف رقم 3 وده من أعلى المستويات الموجودة في العالم بس مش هو أعلى حاجة، أعلى حاجة هو الرابع".

ووجه السيد القصير وزير الزراعة حديثه للرئيس قائلا: "بس المستوى الثالث ده حاجة بردو عظيمة"، ليجيبه الرئيس مازحا: "بس في دول تانية فيها الخامس بردو هتناقشني تاني.. ما دام انا قولت في خامس يبقى في خامس، بس محدش هيديهولنا".

وشهد الرئيس المصري صباح الاثنين، افتتاح مشروعات الإنتاج الحيواني، والألبان، والمجازر الآلية، من مجمع إنتاج الألبان بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

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