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هيئة الأمن القومي الإسرائيلي تدعو الإسرائيليين في تركيا لا سيما اسطنبول إلى المغادرة فورا

الإثنين 13 يونيو 2022 05:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الأمن القومي الإسرائيلي تدعو الإسرائيليين في تركيا لا سيما اسطنبول إلى المغادرة فورا



القدس المحتلة / سما /

رفعت هيئة مكافحة الإرهاب التابعة لهيئة الأمن القومي الإسرائيلي مستوى تحذير السفر إلى إسطنبول إلى المستوى 4، داعية الإسرائيليين المتواجدين في إسطنبول لمغادرة المدينة بأسرع وقت ممكن.

وقالت الهيئة في بيان: "قبل أسبوعين، أعيد إصدار تحذير السفر للجمهور الخاص بتركيا في أعقاب مخاوف أمنية بشأن محاولات إيرانية لمهاجمة أهداف إسرائيلية في جميع أنحاء العالم ، وخاصة في تركيا. ووفقا لذلك، يدعو مجلس الأمن القومي الإسرائيليين الموجودين حاليا في إسطنبول لمغادرة المدينة في أقرب فرصة، ويدعو الإسرائيليين الذين يخططون للسفر إلى تركيا لتجنب القيام بذلك حتى إشعار آخر".

وأشارت إلى أن "مناطق أخرى في تركيا تخضع لتحذير السفر من المستوى 3 (المتوسط)، لذلك يوصي مجلس الأمن القومي الإسرائيليين أيضا بتجنب السفر غير الضروري إلى أجزاء أخرى من البلاد"، مبينة أنه "لا يوجد سبب لتجنب الرحلات الجوية ذات الروابط في اسطنبول بشرط ألا يغادر الشخص المطار".

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