داخلية غزة تعلن كشف جديد لأسماء المسافرين للسفر غدًا عبر معبر رفح

غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية بغزة، اليوم الاثنين، عن كشف جديد لأسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم غد الثلاثاء الموافق 14 يونيو 2022.

وأوضحت الداخلية، أن السفر يوم غد هو للحافلتين: الثالثة، والرابعة حتى الرقم (100) من كشف المسافرين رقم (2022/25) والحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/23) .

وأكدت الوزارة، على ضرورة تواجد المسافرين في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، وإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

ودعت المسافرين إلى ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

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