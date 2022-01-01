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وفد قيادي من الجبهة الشعبية برئاسة نائب الأمين العام يغادر القطاع في جولة خارجية

الإثنين 13 يونيو 2022 03:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد قيادي من الجبهة الشعبية برئاسة نائب الأمين العام يغادر القطاع في جولة خارجية



غزة / سما /

غادر وفد قيادي من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين برئاسة نائب الأمين العام الرفيق المناضل / جميل مزهر وأعضاء من المكتب السياسي صباح اليوم الاثنين قطاع غزة، عبر معبر رفح البري  متوجهاً إلى العاصمة المصرية القاهرة في رحلة خارجية تستهدف مصر وسوريا ولبنان.

وأعرب مصدر قيادي في الجبهة الشعبية أن الوفد سيجري خلال الجولة سلسلة لقاءات داخلية وخارجية، وسيلتقي عدداً من القيادات والشخصيات الرسمية والقوى السياسية في مصر ولبنان وسوريا، إضافةً لتنظيم جولة واسعة في المخيمات الفلسطينية في لبنان وسوريا لتفقد أوضاع أبناء شعبنا.

وتوجهت الجبهة الشعبية برسالة شكر وتقدير إلى الشقيقة مصر لتسهيل سفر الوفد القيادي ،داعيةً إياها لمواصلة جهودها من أجل تخفيف معاناة شعبنا.

 وأكد المصدر أن هذه الجولة تعُتبر الأولى بعد انجاز المؤتمر الوطني الثامن للجبهة وتجديد الثقة في القائد الوطني الاسير المناضل / احمد سعدات أميناً عاماً، وانتخاب الرفيق المناضل / جميل مزهر نائباً له، مُشدداً على أن أهم أهداف الجولة تنظيم لقاءات سياسية في الشأن الوطني العام هدفها توحيد الموقف الوطني في مواجهة التحديات والمخاطر الراهنة، والدفع بجهود انجاز المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية، وتعزيز صمود أبناء شعبنا في مخيمات اللاجئين والبحث في تحسين أوضاعهم الاجتماعية والإنسانية وعلى كل المستويات.

وأضاف المصدر بأن أهمية هذه الزيارة تكمن أيضاً في التأكيد على وحدة مكونات أبناء شعبنا في الوطن والشتات.

وختم المصدر مؤكداً على أن المرحلة المفصلية والحساسة من تاريخ شعبنا، ومواصلة العدو الصهيوني حربه الشاملة على شعبنا، وفي ظل استمرار حلقات التآمر على شعبنا وقضيته الوطنية، تستوجب وقفة وطنية جادة ومسؤولة، تتطلب إعادة بناء المؤسسات الوطنية وفي القلب منها منظمة التحرير على أسس وطنية وديمقراطية مقاومة، وتشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية التي يلتحم بها جميع أبناء شعبنا سوياً للتصدي لجرائم الاحتلال ومشاريع التصفية.

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