سلطة المياه في بيت لحم تعلن توقف عدة مصادر لمياه الشرب

بيت لحم / سما /

أعلنت سلطة المياه والمجاري في بيت لحم ظهر اليوم الاثنين، عن توقف عدة مصادر للمياه الصالحة للشرب في منطقة الامتياز، وهو ما أدى إلى عدم الالتزام في تطبيق برامج التوزيع المحددة والمعلنة بشكل يومي لخدمة المشتركين.

وقالت سلطة المياه في بيان لها، ان هناك محاولات مستمرة لاجتياز هذه المرحلة من الازمة، مع التأكيد على ان سلطة المياه لا تمتلك اية ابار مياه في منطقة امتيازها.

وأوضحت سلطة المياه، ان أسباب التوقف تعود لوجود خلل فني في محطات ضخ الجانب الآخر، والذي يشكل النسبة الأكبر والتي تغطي 70% من كميات مصادر المياه.

وطالبت سلطة المياه بالتعاون والعمل مع المؤسسات الوطنية من اجل انصاف مدينة بيت لحم بتزويدها بكمية المياه والحصص المخصصة لها من اجل تقديم الخدمة لجميع المواطنين.