  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

سلطة المياه في بيت لحم تعلن توقف عدة مصادر لمياه الشرب

الإثنين 13 يونيو 2022 03:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلطة المياه في بيت لحم تعلن توقف عدة مصادر لمياه الشرب



بيت لحم / سما /

 أعلنت سلطة المياه والمجاري في بيت لحم ظهر اليوم الاثنين، عن توقف عدة مصادر للمياه الصالحة للشرب في منطقة الامتياز، وهو ما أدى إلى عدم الالتزام في تطبيق برامج التوزيع المحددة والمعلنة بشكل يومي لخدمة المشتركين.

وقالت سلطة المياه في بيان لها، ان هناك محاولات مستمرة لاجتياز هذه المرحلة من الازمة، مع التأكيد على ان سلطة المياه لا تمتلك اية ابار مياه في منطقة امتيازها.

وأوضحت سلطة المياه، ان أسباب التوقف تعود لوجود خلل فني في محطات ضخ الجانب الآخر، والذي يشكل النسبة الأكبر والتي تغطي 70% من كميات مصادر المياه.

وطالبت سلطة المياه بالتعاون والعمل مع المؤسسات الوطنية من اجل انصاف مدينة بيت لحم بتزويدها بكمية المياه والحصص المخصصة لها من اجل تقديم الخدمة لجميع المواطنين.

الأكثر قراءة اليوم

الدولار يقفز ويسجل ارتفاعا كبيرا أمام الشيكل الإسرائيلي

صورة : مقتل عنصرين من الحرس الثوري الإيراني ينتميان للوحدة "الجوفضائية"

كوخافي مهددًا لبنان: الحرب المقبلة ستكون مدمرة وقاسية

تداول واسع للفيديو: مرافق أمني أردني بالمسدس لحماية “قائد طائرة” من ركّاب أفارقة

لجنة المتابعة بغزة تقرر المشاركة في تحقيقات احداث قرية ام النصر شمال القطاع

تحقيق "واشنطن بوست": جنديّ إسرائيليّ أطلق النار صوب الشهيدة شيرين أبو عاقلة

وفاة نزيل لدى الشرطة العسكرية بغزة و الهيئة المستقلة تطالب بالتحقيق ..

الأخبار الرئيسية

الدولار يقفز ويسجل ارتفاعا كبيرا أمام الشيكل الإسرائيلي

20220613112725

صورة : مقتل عنصرين من الحرس الثوري الإيراني ينتميان للوحدة "الجوفضائية"

"اسرائيل هيوم" : الجهاد الاسلامي قرر التصعيد ضد اسرائيل

جيش الاحتلال يبدأ مناورات عسكرية في غلاف قطاع غزة

الاعلام العبري : بايدن يزور فلسطين وإسرائيل منتصف الشهر المقبل

الاتصالات الفلسطينية