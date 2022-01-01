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الجامعة العربية الامريكية تعلن عن منحة خاصة للطلبة المقدسين بنسبة 50%

الإثنين 13 يونيو 2022 02:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجامعة العربية الامريكية تعلن عن منحة خاصة للطلبة المقدسين بنسبة 50%



جنين/ سما/

 أعلنت الجامعة العربية الأمريكية عن منحة خاصة للطلبة المقدسيين بنسبة 50% لطلبة البكالوريوس في حرمها برام الله.

وتغطي المنحة تخصصات البكالوريوس في مجال التسويق الرقمي، وتصميم المنتج الصناعي، والصحة الرقمية، وعلم البيانات والتمويل، وعلم البيانات والإحصاء، وإدارة الموارد البشرية، والاتصال ووسائل التواصل الاجتماعي، والعلاقات العامة، والإعلام الرقمي، والهندسة المالية.

وستقدم المنحة لجميع الطلبة المقدسيين الملتحقين بالعام الاكاديمي 20222023 والحاصلين على شهادة الثانوية العامة من مديرتي التربية والتعليم في القدس وضواحي القدس، بما يتوافق مع شروط القبول التي تقرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة.

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