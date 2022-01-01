الاحتلال يخطر بهدم ووقف العمل بمنزلين قيد الانشاء بمسافر يطا

الخليل / سما /

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مواطنين بالهدم والازالة ووقف العمل بمنزليهما قيد الانشاء في قرية التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل.

وقال منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور، إن قوات الاحتلال سلمت المواطن جاد الله ربعي في قرية التوانة إخطارا بهدم وازالة منزله الذي هو قيد الانشاء، وتبلغ مساحته 80 مترا مربعا، كما اخطرت المواطن أشرف العمور بوقف العمل في منزله الذي هو قيد الانشاء وتبلغ مساحته قرابة 85 مترا مربعا.

يشار إلى أن أهالي قرية التوانة، يواجهون ظروفا بالغة الصعوبة، بفعل اعتداءات الاحتلال والمستوطنين المتواصلة عليهم وعلى ممتلكاتهم ومزروعاتهم ومواشيهم.