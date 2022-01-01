فيديو.. الفنان التونسي لطفي بوشناق يُصدر أغنية لروح شيرين أبوعاقلة

وكالات / سما /

أصدر الفنان التونسي، لطفي بوشناق، فجر الأحد عبر قناته الرسمية في موقع يوتيوب وعلى صفحته الرسمية في فيسبوك، أغنية مهداة إلى روح الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.

والأغنية المهداة إلى روح الصحافية الفلسطينة شيرين أبو عاقلة من كلمات الشاعر الليبي، فيصل الشريف.

وصدرت الأغنية في شكل شريط مصور يوثق للحظة اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي، للصحافية شيرين أبو عاقلة وعملية دفنها، مع التأكيد على ارتباطها بالقدس والقضية الفلسطينية.

يذكر أن الفنان لطفي بوشناق قد غنى الكثير من الأغاني التي تنتصر لحقوق الشعوب المقموعة، إذ غنى لفلسطين الكثير من الأغاني أشاد فيها بنضالات الشعب الفلسطيني من أجل استرداد أرضه المغتصبة من الاحتلال.