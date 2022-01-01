  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

فيديو.. الفنان التونسي لطفي بوشناق يُصدر أغنية لروح شيرين أبوعاقلة

الإثنين 13 يونيو 2022 02:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. الفنان التونسي لطفي بوشناق يُصدر أغنية لروح شيرين أبوعاقلة



وكالات / سما /

أصدر الفنان التونسي، لطفي بوشناق، فجر الأحد عبر قناته الرسمية في موقع يوتيوب وعلى صفحته الرسمية في فيسبوك، أغنية مهداة إلى روح الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.

والأغنية المهداة إلى روح الصحافية الفلسطينة شيرين أبو عاقلة من كلمات الشاعر الليبي، فيصل الشريف.

وصدرت الأغنية في شكل شريط مصور يوثق للحظة اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي، للصحافية شيرين أبو عاقلة وعملية دفنها، مع التأكيد على ارتباطها بالقدس والقضية الفلسطينية.

يذكر أن الفنان لطفي بوشناق قد غنى الكثير من الأغاني التي تنتصر لحقوق الشعوب المقموعة، إذ غنى لفلسطين الكثير من الأغاني أشاد فيها بنضالات الشعب الفلسطيني من أجل استرداد أرضه المغتصبة من الاحتلال.

         

#شيرين أبوعاقلة #لطفي بوشناق #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

كوخافي مهددًا لبنان: الحرب المقبلة ستكون مدمرة وقاسية

لجنة المتابعة بغزة تقرر المشاركة في تحقيقات احداث قرية ام النصر شمال القطاع

تداول واسع للفيديو: مرافق أمني أردني بالمسدس لحماية “قائد طائرة” من ركّاب أفارقة

صورة : مقتل عنصرين من الحرس الثوري الإيراني ينتميان للوحدة "الجوفضائية"

تحقيق "واشنطن بوست": جنديّ إسرائيليّ أطلق النار صوب الشهيدة شيرين أبو عاقلة

الدولار يقفز ويسجل ارتفاعا كبيرا أمام الشيكل الإسرائيلي

وفاة نزيل لدى الشرطة العسكرية بغزة و الهيئة المستقلة تطالب بالتحقيق ..

الأخبار الرئيسية

الدولار يقفز ويسجل ارتفاعا كبيرا أمام الشيكل الإسرائيلي

20220613112725

صورة : مقتل عنصرين من الحرس الثوري الإيراني ينتميان للوحدة "الجوفضائية"

"اسرائيل هيوم" : الجهاد الاسلامي قرر التصعيد ضد اسرائيل

جيش الاحتلال يبدأ مناورات عسكرية في غلاف قطاع غزة

الاعلام العبري : بايدن يزور فلسطين وإسرائيل منتصف الشهر المقبل

الاتصالات الفلسطينية