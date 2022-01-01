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غزة: مباحث التموين تُخطر 4 مطاعم لعدم التزامها بالشروط الصحية

الإثنين 13 يونيو 2022 02:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: مباحث التموين تُخطر 4 مطاعم لعدم التزامها بالشروط الصحية



غزة/ سما /

أخطرت دائرة مباحث التموين في الشرطة الفلسطينية بغزة، برفقة عدة جهات مختصة، 4 مطاعم خلال جولاتها الميدانية في عدة محافظات بقطاع غزة، لعدم التزامها بتنفيذ الشروط الصحية.

كما نفذ قسم المحروقات في مباحث التموين جولات ميدانية برفقة الإدارة العامة لهيئة  البترول بمحافظة غزة علي النقاط العشوائية لتعبئة الغاز التي تشكل خطر علي سلامة المواطنين وتم ضبط ومصادرة جهاز تعبئة غاز وميزان الكتروني لدى المدعو يوسف (ح) وجرى تسليم المضبوطات للدفاع المدني.

يشار إلى أن مباحث التموين، تخطر المنشآت المخالفة خلال جولاتها وتحيل المخالفين لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

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