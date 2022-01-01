كيف تغير أصوات التنبيه على هاتفك الـ"آيفون"؟

وكالات / سما /

يعد العنصر الوحيد الذي يحب مستخدمو أندرويد في التغلب على iPhone به في الافتقار إلى خيارات التخصيص، لكن Apple بدأت في السنوات القليلة الماضية السنوات القليلة الماضية، تقديم خيارات التخصيص في iOS.



ومع ذلك، فهي لا تزال محدودة ولكنها ليست واسعة مثل خيارات التخصيص المتاحة على أندرويد، فخذ حالة أصوات التنبيه كمثال، حيث من الممتع تخصيص صوت تنبيه iPhone لمنحه لمسة شخصية أكثر، ولا تسمح Apple بمساحة كبيرة للتخصيص، ولكن القليل من التغييرات يمكن أن تكون ملتوية ومثيرة للاهتمام لجهاز iPhone الخاص بك، وفق (اليوم السابع).

و أحد هذه الخيارات هو تغيير صوت التنبيه لجهاز iPhone، حيث يمكنك تغيير نغمة رنين رسائل البريد الإلكتروني ونغمات الرنين والرسائل النصية والتنبيهات وتنبيهات التقويم:



1.اذهب للإعدادات



2. اضغط على Sounds and Haptics



3. قم بالتمرير لأسفل للاختيار من بين أنماط الأصوات والاهتزاز



4. لتغيير صوت التنبيه يمكنك الاختيار من قائمة نغمة الرنين ونغمة النص والبريد الصوتي الجديد والبريد الجديد والبريد المرسل وتنبيهات التقويم وتنبيهات التذكير والإسقاط.

في أسفل كل قائمة، يوجد خيار من القائمة الكلاسيكية، حيث يمكنك العثور على بعض الأصوات القديمة والعتيقة التي سمعتها منذ فترة طويلة، ويمكن الاختيار من قائمة النغمات المتاحة ثم تعيين وظيفة معينة.

و الخيار الوحيد غير المتاح في قسم الأصوات واللمسات هو خيار التنبيه لتغيير نغمة التنبيه، عليك النقر فوق تطبيق الساعة ثم النقر فوق الصوت.