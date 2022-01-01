غزة: وقفة دعم مع الأسرى في سجون الاحتلال

غزة / سما /

شارك مواطنون من ذوي الأسرى والمعتقلين وممثلون عن القوى والفصائل، اليوم الإثنين، في اعتصام إسنادي للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر غرب مدينة غزة.

وردد المشاركون في الاعتصام هتافات مساندة وداعمة للأسرى في معركتهم ضد السجان وضد مصلحة سجون الاحتلال ومحاكمه الصورية، رافعين صوراً للأسر ولافتات تطالب المؤسسات الحقوقية الدولية والمجتمع الدولي واللجنة الدولية للصليب الأحمر بوضع حد لمعاناة الأسرى وإطلاق سراحهم.

وألقيت خلال الاعتصام عدة كلمات تؤكد ضرورة العمل على إطلاق سراح الأسرى وتوحيد الصفوف بين أبناء شعبنا لمواجهة الهجمة التعسفية التي يتعرض لها الأسرى من قبل الاحتلال.

وأكدت لجنة الأسر في القوى والفصائل، أن الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، يعانون من أوضاع صعبة خصوصاً الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام، خليل عواودة المضرب عن الطعام لليوم الـ 103 على التوالي، والأسير رائد ريان المضرب عن الطعام لليوم 68 على التوالي رفضاً لاعتقالهما الإداري.

وقالت اللجنة" إن لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة والحركة الوطنية الأسيرة تستنفر كل الطاقات والجهود من أجل إنهاء ملف الاعتقال الإداري وتدعوان المجتمع الدولي والإنساني واللجنة الدولية للصليب الأحمر للمساهمة في عودة الروح إلى الجسد الذي تستهدفه سياسات الاحتلال الإسرائيلي.

ودعت إلى برنامج عمل وطني قادر على استنهاض كل الطاقات على كل الجبهات في مواجهة سيف الاعتقال الإداري التعسفي الذي تسلطه سلطات الاحتلال على الأسرى.