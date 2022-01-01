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الأحمد: ذكرى انقلاب حماس يشكل عقبة أمام استمرار النضال الفلسطيني

الإثنين 13 يونيو 2022 01:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأحمد: ذكرى انقلاب حماس يشكل عقبة أمام استمرار النضال الفلسطيني



رام الله / سما /

 أكد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، أن ذكرى انقلاب "حماس" الأسود على الشرعية في قطاع غزة يشكل عقبة أمام استمرار النضال الفلسطيني من أجل إنهاء الاحتلال.

وشدد الأحمد في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" اليوم الإثنين، على أن الانقسام كان أحد أهداف القوى الإقليمية والدولية التي عملت على تشجيعه وتغذيته مادياً وسياسياً وللطرف الذي قام به وما تزال هذه الأموال تتدفق عبر إسرائيل لضمان استمراره.

وأضاف، أن كلا من إسرائيل والولايات المتحدة وأوروبا وبعض الأطراف العربية اتخذوا من الانقسام ذريعة للتهرب من واجباتهم.

وأشار الأحمد إلى أنه جرت طيلة سنوات الانقسام حوارات متكررة ومتعددة، وتم التوقيع على اتفاقيات لإنهاء الانقسام وإتمام المصالحة وكان آخرها تحرك الأشقاء في الجزائر بداية العام الجاري، مبينا أنه وحتى الآن لم يتم تنفيذ أي من هذه الاتفاقات جراء عدم وجود إرادة لدى "حماس" من أجل إتمام ذلك وطي هذه الصفحة السوداء في تاريخ شعبنا.

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