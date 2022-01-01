الاحصاء: ارتفاع رخص الأبنية في فلسطين

رام الله / سما /

أعلن الاحصاء الفلسطيني ارتفاع عدد رخص الأبنية على مستوى فلسطين خلال الربع الأول 2022 مقارنة بالربع السابق، نتج عن ارتفاع في عدد رخص الأبنية الجديدة

فقد بلغ عدد رخص الأبنـية الصادرة للمباني السكنيـة وغير السكنيـة 3,271 رخصة خلال الربع الأول من العام 2022، منها 1,997 رخصة أبنية جديدة.

وارتفع عدد الرخص الصادرة في فلسطين خلال الربع الأول من العام 2022 بنسبة 3% مقارنة بالربع الرابع من العام 2021، كما سجل ارتفاعاً قدره 46% مقارنة بالربع المناظر من العام 2021، حيث ارتفعت عدد رخص الابنية الجديدة بنسبة 3% مقارنة بالربع الرابع من العام 2021، وارتفعت بنسبة 55% مقارنة بالربع المناظر من العام 2021.

بلغ مجموع مساحة الأبنية (سكني وغير سكني) 1,588 ألف متر مربع، منها 1,292 ألف متر مربع مساحة الأبنية الجديدة و296 ألف متر مربع مساحة الأبنية القائمة.

كما بلغ عدد الوحدات السكنية المرخصة 6,462 وحدة سكنيـة مساحاتها 1,074 ألف متر مربع، منها 4,998 وحدة سكنية جديدة مساحتها 839 ألف متر مربع، و1,464 وحدة سكنية قائمة مجموع مساحاتها 235 ألف متر مربع.

وقد سجل عدد الوحدات السكنية الجديدة ارتفاعاً بنسبة 1% خلال الربع الأول من العام 2022 مقارنة بالربع الرابع من العام 2021، وبنسبة 70% مقارنة بالربع المناظر من العام 2021.

عدد رخص الأبنية الصادرة في فلسطين* في الفترة من الربع الأول 2021 إلى الربع الأول 2022