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تعتبر العناية بالعيون في الصيف ضرورية لصحتك بشكل عام، مع ارتفاع درجات الحرارة، يجب الاهتمام بالمشاكل التي قد تؤثر على العين.

تعرف على 5 مشكلات تصيب العيون فى فصل الصيف ونصائح للوقاية منها

مشاكل العين التي يمكن أن تظهر في الصيف

1. مرض جفاف العين

يزيد الطقس الدافئ والجاف من معدل تبخر الدموع، مما يؤدي إلى الجفاف، ويؤدي الفشل في الوميض "الرمش" بانتظام أثناء التحديق في شاشات الكمبيوتر أو الهاتف المحمول لفترة طويلة، والتعرض للكلور من مياه حمامات السباحة، وجزيئات الغبار في الهواء، والرياح الخارجية الساخنة وبيئة تكييف الهواء الداخلي ـ إلى تفاقم الوضع.

يظهر مرض جفاف العين عادة على شكل لاذع وحرقان وتهيج في العين وتشوش الرؤية المتقطع واحمرار خفيف في العين، وعلاج سبب الجفاف مهم لمنع مثل هذه الأعراض.

2. حساسية العين:

عادة ما يؤدي التغير في الطقس إلى تفاقم جميع أشكال الحساسية في الربيع والصيف، تؤثر بعض ردود الفعل التحسسية على أعيننا أيضًا بسبب تغير درجة الحرارة والغبار وحبوب اللقاح والجسيمات والتلوث غير الجسيمي.

عادة ما تظهر حالات حساسية العين على شكل احمرار ، حكة ، تهيج ، حرقان في العين.

3. التعرض غير المحمي لأشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية

تزيد أشعة الشمس القاسية من التعرض للأشعة فوق البنفسجية للبشرة وكذلك للعينين يمكن أن يؤدي التعرض الطويل للأشعة فوق البنفسجية إلى حالات مثل التهاب القرنية الضوئي والتهاب الملتحمة الضوئي.

إن التعرض الطويل الأمد للأشعة فوق البنفسجية له دور في العديد من أمراض العيون مثل زيادة خطر الإصابة بإعتام عدسة العين وحتى سرطان الجفن.

4. التهاب الملتحمة

التهاب الملتحمة، المعروف أيضًا باسم العين الوردية، هو التهاب الجزء الأبيض من العين (الملتحمة) إما بسبب فيروس أو بكتيريا.

تزداد حالات التهاب الملتحمة عادة في فصل الصيف ويظهر على شكل احمرار في العين مع إحساس وخز وإفرازات لزجة.

يمكن أن ينتشر التهاب الملتحمة من خلال الاتصال أو مشاركة أشياء مثل المنديل مع شخص مصاب.

5- دمل جفن العين

هو تورم أحمر مؤلم على الحافة الخارجية للجفون وهو شائع جدًا عند الأطفال عادة ما يحدث بسبب عدوى بكتيرية في الغدد الموجودة على الجفن. يمكن علاجه بسهولة بمساعدة الضغط الدافئ والأدوية عن طريق الفم التي يصفها طبيب العيون.