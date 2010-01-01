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خدمات الشاطئ يهبط ويودع الممتازة والأهلي يحدد مصيره في الجولة الختامية

الإثنين 13 يونيو 2022 12:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
خدمات الشاطئ يهبط ويودع الممتازة والأهلي يحدد مصيره في الجولة الختامية



غزة / سما /

هبط نادي خدمات الشاطئ رسمياً للدرجة الأولى وودع الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه بعدما خسر من الهلال (3×2) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب اليرموك في ختام منافسات الجولة 21 من البطولة.

وبهذا الفوز استطاع الهلال تأمين بقاءه رسميًا في الدوري الممتاز قبل جولة على النهاية بعدما رفع رصيده إلى 22 نقطة مستفيداً من تعثر الأهلي بالتعادل مع شباب خانيونس وضمان أن أي نتيحة ستكون بين الأهلي وشباب جباليا ستكون في صالحه والخاسر بينهما سيرافق الشاطئ للهبوط للدرجة الأولى.

شباب خانيونس (1×1) الأهلي

وفي المباراة الثانية فرط الأهلي في فوز مهم بعدما تعادل مع شباب خانيونس (1×1) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب خانيونس.

وبهذا التعادل رفع الأهلي رصيده إلى 19 نقطة في المركز الحادي عشر وقبل الأخير، وبات أمام خيار وحيد وهو الفوز على شباب جباليا لتجنب الهبوط والبقاء، وأي نتيجة غير ذلك سيكون الأهلي ثاني الهابطين برفقة الشاطئ.

#خدمات الشاطئ #شباب خانيونس #الأهلي #الهلال

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