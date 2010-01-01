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3 لاعبين يغيبون عن فلسطين أمام الفلبين

الإثنين 13 يونيو 2022 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
3 لاعبين يغيبون عن فلسطين أمام الفلبين



رام الله / سما /

أكد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, غياب 3 لاعبين عن صفوف "الوطني" أمام الفلبين, الثلاثاء, لحساب الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم آسيا.

وذكر اتحاد القدم, أن منتخب سيفتقد في اللقاء لخدمات الثلاثي محمود وادي, ومحمد درويش, ومحمد خليل للإصابة.

ويأمل منتخب فلسطين ألا تؤثر تلك الإصابات على مستوى الفريق ضد الفلبين, خاصة أنه يحتل حاليا صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط, بينما تملك الفلبين 4 نقاط في المركز الثاني.

يشار إلى أن المباراة ستجري الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت فلسطين, وهي حاسمة لتحديد مصير المنتخبين, لا سيما أن "الوطني" يسعى للوصول لأمم آسيا للمرة الثالثة بعد عامي 2015 و2019, بالعلامة الكاملة.

#الفلبين #الاتحاد الفلسطيني #المنتخب الوطني

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