بالصور جدول الترتيب.. المجمع يواصل تصدره لدوري الطاولة

غزة / سما /

واصل المجمع الإسلامي تصدره لدوري الدرجة الممتازة لكرة الطاولة, بعد فوزه على الصداقة وغزة الرياضي تواليا, ضمن منافسات التجمع الرابع للمسابقة.



وتفوق المجمع في المباراتين بنفس النتيجة (3-0), ليرفع رصيده إلى 38 نقطة في المركز الأول, بفارق نقطة أمام ملاحقه المباشر شباب خانيونس, الفائز أيضا على الأقصى وشباب البريج (3-0) بنفس النتيجة على الترتيب.



وفي باقي المباريات, انتصر شباب كندا على شباب البريج (3-2), وغزة الرياضي (3-1), بينما تفوق الرباط على خدمات المغازي والرضوان (3-2) بنفس النتيجة تواليا.



كما فاز الجزيرة على اليرموك والرضوان (3-2) بنفس النتيجة على الترتيب, وتخطى الصداقة عقبة خدمات المغازي والأقصى (3-1) بنفس النتيجة تواليا.