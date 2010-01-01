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بالصور جدول الترتيب.. المجمع يواصل تصدره لدوري الطاولة

الإثنين 13 يونيو 2022 12:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالصور جدول الترتيب.. المجمع يواصل تصدره لدوري الطاولة



غزة / سما /

واصل المجمع الإسلامي تصدره لدوري الدرجة الممتازة لكرة الطاولة, بعد فوزه على الصداقة وغزة الرياضي تواليا, ضمن منافسات التجمع الرابع للمسابقة.

وتفوق المجمع في المباراتين بنفس النتيجة (3-0), ليرفع رصيده إلى 38 نقطة في المركز الأول, بفارق نقطة أمام ملاحقه المباشر شباب خانيونس, الفائز أيضا على الأقصى وشباب البريج (3-0) بنفس النتيجة على الترتيب.

وفي باقي المباريات, انتصر شباب كندا على شباب البريج (3-2), وغزة الرياضي (3-1), بينما تفوق الرباط على خدمات المغازي والرضوان (3-2) بنفس النتيجة تواليا.

كما فاز الجزيرة على اليرموك والرضوان (3-2) بنفس النتيجة على الترتيب, وتخطى الصداقة عقبة خدمات المغازي والأقصى (3-1) بنفس النتيجة تواليا.

#المجمع الاسلامي #دوري الطاولة

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