"محدث" قوات الاحتلال تهدم منزلا قيد الانشاء جنوب أريحا

أريحا / سما /

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منزلا قيد الانشاء في مخيم عقبة جبر جنوب أريحا.

وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال هدمت منزلا، تبلغ مساحته 100 متر، يعود لعائلة المواطن علي حسن الكرشان.

وقال مدير الدائرة السياسية بمحافظة أريحا والأغوار محمد غروف ، إن اجراءات الهدم واخطارات سلطات الاحتلال في الآونة الاخيرة في ازدياد ملحوظ.

ونوه إلى أن سلطات الاحتلال أخطرت خلال الأسبوع الجاري خمسة مواطنين بإخلاء منازلهم المهددة بالهدم في منطقة تقع شرق اريحا، إلى جانب قيام سلطات الاحتلال بفرض اجراءات وقيود جديدة للبناء على المواطنين القاطنين في منطقة "ج".

وأكد غروف أن ذلك يأتي استمرارا لسياسية الضم ومحاولة تفريغ الاغوار من ساكنيه بوسائل قهرية متنوعة.