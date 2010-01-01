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مدرب جديد في الممتازة يستقيل مرة ثانية

الإثنين 13 يونيو 2022 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مدرب جديد في الممتازة يستقيل مرة ثانية



غزة / سما /

وضع المدرب عماد هاشم المدير الفني لنادي غزة الرياضي استقالته على طاولة مجلس إدارة العميد قبل جولة واحدة على نهاية منافسات دوري الدرجة الممتازة.

ورغم أن هاشم استطاع وضع غزة الرياضي في وسط الترتيب والحفاظ على مكانته في دوري الأضواء الذي قاده للصعود الموسم الماضي من دوري الدرجة الأولى.

وكتب هاشم على صفحته على موقع فيسبوك إن استقال من منصبه بعد ضمان بقاء غزة الرياضي في الدوري الممتاز.

وتعتبر هذه الاستقالة الثانية لعماد هاشم بعدما سبق له أن استقال من تدريب شباب جباليا في الأسبوع الرابع، قبل أن يتولى المهمة في غزة الرياضي خلفاً للمدرب هاني المصدر.

ومن المتتظر أن يقرر مجلس إدارة غزة الرياضي مصير استقالة هاشم في الايام القادمة بقبولها أو رفضها واستمراره مع الفريق في الموسم المقبل.

#الممتازة #عماد هاشم #غزة الرياضي

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