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صراع بين جوارديولا وكلوب على جوهرة برشلونة

الإثنين 13 يونيو 2022 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صراع بين جوارديولا وكلوب على جوهرة برشلونة



وكالات / سما /

كشف تقرير صحفي إيطالي، أمس الأحد، عن اهتمام مانشستر سيتي بالتعاقد مع أحد أهم مواهب برشلونة.

وبحسب صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، فإن مانشستر سيتي انضم لليفربول، في سباق التعاقد مع الإسباني جافي، الذي يسعى برشلونة بكل قوة لتجديد تعاقده.

وينتهي تعاقد صاحب الـ17 عامًا مع الفريق الكتالوني بنهاية الموسم المقبل، دون توصل لاتفاق حول التجديد حتى الآن، مع العلم أن عقده يحتوي على شرط جزائي بقيمة 50 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة أن جافي أجّل قراره بشأن تجديد عقده مع برشلونة، في ظل اهتمام العديد من الأندية الأوروبية بالحصول على خدماته.

وأشارت إلى أن ليفربول لا يمانع دفع الشرط الجزائي في عقد جافي، وتقديم راتب كبير له، كما أبدى بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي إعجابه الشديد باللاعب الشاب.

وقال جوارديولا تعليقًا على مستوى جافي: "إنه رائع، تمامًا مثل أنسو فاتي وبيدري، إنه يظهر أن هناك الكثير من العمل المستقبلي الجيد للغاية في نظام الشباب هناك في برشلونة".

جدير بالذكر أن برشلونة قدم عرضًا رسميًا لجافي قبل عدة أيام، من أجل التجديد، لكنه لم يرد حتى الآن.

#جوارديولا #برشلونة #يورجن كلوب #مانشستر يونايتد #ليفربول

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