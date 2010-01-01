زيدان يعقد الأمور على باريس

وكالات / سما /

عقد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد الإسباني، الأمور على نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الساعي للحصول على توقيعه في الفترة الحالية.

النادي الباريسي اتفق مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو على فسخ العقد المبرم بينهما، استعدادًا للتعاقد مع زيدان، الذي ربطته تقارير صحفية بإعطاء موافقته على تولي تدريب فريق العاصمة الفرنسية.

صحيفة جارديان البريطانية أفادت بأن زيدان لم يوافق على تدريب باريس، ورفض محاولات النادي الفرنسي للحصول على خدماته في الأسبوع الجاري، في الوقت الذي يرى فيه ملاك النادي الباريسي في زيزو أولوية لتولي تدريب الفريق.

ورغم كون زيدان أولوية، إلا أن النادي الباريسي وافق على التحرك للتعاقد مع مدرب آخر، ويضغط المدير الرياضي الجديد، لويس كامبوس، من أجل التعاقد مع كريستوف جالتييه، المدرب الحالي لفريق نيس الفرنسي.

وكان النادي الباريسي يحلم بالتعاقد مع بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، أو تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، لكن هذين الخيارين ليسا متاحين في الوقت الحالي.