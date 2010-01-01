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نيمار يعرض نفسه على ريال مدريد والأخير يرد!

الإثنين 13 يونيو 2022 11:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نيمار يعرض نفسه على ريال مدريد والأخير يرد!



وكالات / سما /

عرض النجم البرازيلي الدولي، نيمار دا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، خدماته على نادي ريال مدريد الإسباني للحصول على توقيعه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويعيش نيمار فترة غير مستقرة داخل أسوار الفريق الباريسي، حيث تحوم الشكوك حول إمكانية استمراره داخل النادي في المشروع الكروي الجديد، بعد تجديد عقد الفرنسي كيليان مبابي.

وأفادت شبكة جول إسبانيا بأن نيمار اتجه لعرض خدماته على ريال مدريد، الذي ارتبط في أكثر من مرة بالسنوات الماضية بالسعي خلف الحصول على توقيعه، لكن اللاعب تلقى الرد الذي لم يكن يتمناه من إدارة اللوس بلانكوس.

وأوضحت جول أن ريال مدريد رفض فكرة الحصول على توقيع نيمار، رغم كونه أحد أبرز اللاعبين الذين مروا على الدوري الإسباني، حين تقمص ألوان الغريم التقليدي برشلونة، قبل رحيله لباريس في صيف 2017.

وأشارت الشبكة إلى أن السبب وراء رفض ريال مدريد يرجع لراتب اللاعب الضخم، وسجله مع الإصابات في الفترات الحاسمة من المواسم، بالإضافة لمردوده الهزيل مع الفريق الباريسي في الفترة الماضية.

#نيمار #ريال مدريد #باريس سان جيرمان

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