وزارة الاقتصاد تكشف أسباب ارتفاع أسعار اللحوم المجمدة

غزة/ سما /

كشف الناطق باسم وزارة الاقتصاد الوطني عبد الفتاح أبو موسى اليوم الاثنين، عن وجود شُح في اللحوم البيضاء المجمدة

وأوضح أبو موسى خلال حديث إذاعي، أن أسعار اللحوم المجمدة ارتفعت نتيجة العرض والطلب وليس للضربية علاقة بذلك.

وبيًن أنه لا يوجد ضرائب على اللحوم البيضاء منذ قرار متابعة العمل الحكومي بغزة إيقافها للتخفيف عن المستهلك.

وأشار أبو موسى إلى أنه مع بداية شهر ٧ سيكون هناك انخفاض في أسعار المجمدات.

وشدد على أن أي ارتفاع للأسعار سيواجه بصرامة، محذراً التجار من الزيادة على الأسعار التي حددتها الوزارة.