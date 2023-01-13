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شاهد : التعليم تصدر تعليمات ضبط امتحان الثانوية العامة

الإثنين 13 يونيو 2022 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد : التعليم تصدر تعليمات ضبط امتحان الثانوية العامة



غزة/ سما /

نشرت وزارة التربية والتعليم العالي، تعليمات هامة لضبط سير امتحانات الثانوية العامة للعام الحالي 2022م.

وطالبت الوزارة الطلبة المتقدمين للامتحانات هذا العام بضرورة الاطلاع على التعليمات والالتزام بها لتجنب الوقوع تحت طائلة المسؤولية.

وستبدأ غداً الثلاثاء 14 يونيو 2022 امتحانات الثانوية العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي الخارج في تمام الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت القدس.

في سياق متصل تحدث صادق الخضور المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، صباح اليوم الاثنين 13 يونيو 2022، عن آخر استعدادات الوزارة لامتحانات الثانوية العامة 2022، وكذلك لبدء العام الدراسي الجديد.

وأكد الخضور في تصريح إذاعي أنه تم الإعلان أمس عن أجندة العام الدراسي الجديد 2023/2022، والذي سيبدأ في 29 أغسطس 2022.

وأضاف أنه سيسبق بدء الدوام الدراسي الجديد بيومين، الدوام الإداري تحضيراً للعام الجديد، ولتتبع أي خلل يمكن أن يحدث.

وأشار إلى أن عطلة نهاية الفصل الأول للعام الجديد ستكون في 13/1/2023 ويتواصل العام الدراسي حتى انتهاءه في 8/6/2023، معرباً عن تمنياته بان يكون عاماً دراسياً موفقاً وان يستمر كما هو مخطط له.

وحول الثانوية العامة، لفت الخضور إلى ان امتحانات الثانوية العامة ستبدأ غداً الثلاثاء 14 يونيو 2022 وسيكون هناك زيارة من رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير التربية والتعليم لعدد من المدارس، تأكيداً على الإسناد الحكومي للتعليم.

وأشار إلى أن توجيهي 2022 ستكون في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي الخارج وستبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت القدس .

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