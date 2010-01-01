  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ايران تعلن وفاة عالم فضاء أثناء عمله بقاعدة جوية شمال البلاد

الإثنين 13 يونيو 2022 10:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ايران تعلن وفاة عالم فضاء أثناء عمله بقاعدة جوية شمال البلاد



وكالات

أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية بوفاة عالم فضاء أثناء عمله في قاعدة سمنان الجوية شمال إيران.

يأتي ذلك فيما قال إعلام إسرائيلي إن محمد عبدوس يعمل بمجال تصنيع الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.

ومؤخرا، أفاد الحرس الثوري الإيراني بالمحافظة المركزية بمقتل علي كماني، عضو وحدة الجوفضائية "خلال مهمة بحادث مروري" في مدينة خمين. ولم يوضح الحرس الثوري الإيراني ما هي مهمته التي كان يتابعها.

وفي الأسابيع الأخيرة، تم اغتيال العقيد حسن صياد خُدائي، أحد قادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، مما أدى إلى مقتله. ووردت أنباء لاحقاً عن مقتل علي إسماعيل زاده، أحد أفراد فيلق القدس، جراء سقوطه من شرفة منزله في كرج

الأكثر قراءة اليوم

غزة : الازدواج الضريبي يضاعف الأسعار ويودي بقدرة المواطن الشرائية

كوخافي مهددًا لبنان: الحرب المقبلة ستكون مدمرة وقاسية

سارة نتنياهو "غاضبة" لـ "أولمرت" : أنا لست مريضة نفسيًا

حيفا: قتل زوجته طعنا ثم حاول الانتحار

التربية: الكويت تعلن رغبتها استقدام عدد من المعلمين للعمل في مدارسها

جبارين يستقيل من القائمة العربية الموحدة للكنيست

تداول واسع للفيديو: مرافق أمني أردني بالمسدس لحماية “قائد طائرة” من ركّاب أفارقة

الأخبار الرئيسية

جيش الاحتلال يبدأ مناورات عسكرية في غلاف قطاع غزة

الاعلام العبري : بايدن يزور فلسطين وإسرائيل منتصف الشهر المقبل

الجهاد الاسلامي يدعو الفصائل للاجتماع بصورة عاجلة لمناقشة تصاعد العدوان ضد شعبنا

كوخافي مهددًا لبنان: الحرب المقبلة ستكون مدمرة وقاسية

لجنة المتابعة بغزة تقرر المشاركة في تحقيقات احداث قرية ام النصر شمال القطاع

الاتصالات الفلسطينية