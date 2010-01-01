ايران تعلن وفاة عالم فضاء أثناء عمله بقاعدة جوية شمال البلاد

وكالات

أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية بوفاة عالم فضاء أثناء عمله في قاعدة سمنان الجوية شمال إيران.

يأتي ذلك فيما قال إعلام إسرائيلي إن محمد عبدوس يعمل بمجال تصنيع الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.

ومؤخرا، أفاد الحرس الثوري الإيراني بالمحافظة المركزية بمقتل علي كماني، عضو وحدة الجوفضائية "خلال مهمة بحادث مروري" في مدينة خمين. ولم يوضح الحرس الثوري الإيراني ما هي مهمته التي كان يتابعها.

وفي الأسابيع الأخيرة، تم اغتيال العقيد حسن صياد خُدائي، أحد قادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، مما أدى إلى مقتله. ووردت أنباء لاحقاً عن مقتل علي إسماعيل زاده، أحد أفراد فيلق القدس، جراء سقوطه من شرفة منزله في كرج