رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الاثنين، قرار الحكومة النرويجية وسم منتجات المستوطنات الاسرائيلية.

كما عنونت الصحف إصابة مواطن بجروح جراء دهسه من قبل جيب عسكري وآخرين بالاختناق خلال مواجهات في قرية حوسان، واقتلاع 95 شجرة زيتون، وتجريف مساحات واسعة من أراضي الخضر جنوب بيت لحم.

وفي يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

_ النرويج تقرر "وسم" منتجات المستوطنات الإسرائيلية

_ اشتية يشدد على أهمية وجود جبهة دولية لإنهاء الاحتلال وحماية حل الدولتين

_ مواطن ينتزع قرارا من محكمة الاحتلال بوقف هدم منشأة جنوب بيت لحم

_ الاحتلال .. جرافات تقتلع الأشجار وتهدم البيوت واخطارات بمنع البناء

_ رئيس الوزراء: انتهاء التصويت على المساعدات المالية الأوروبية اليوم ومؤشرات ايجابية حول نتائج التصويت

_ الرئيس يهاتف إياد نصر معزيا بوفاة والده

_ المعتقلان عواودة وريان يواصلان إضرابهما عن الطعام

_ الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين ترفض نقل تفويض "الأونروا" لأي وكالة أخرى

_ الحكومة الإسرائيلية تشرعن "الأبارتهايد" والائتلاف عاجز عن تمريره في الكنيست

_ التربية: الكويت تعلن رغبتها استقدام عدد من المعلمين للعمل في مدارسها

_ تحقيق "واشنطن بوست": جنديّ إسرائيليّ أطلق النار صوب الصحفية شيرين أبو عاقلة

_ مقتل شاب وسيدة في جريمتين منفصلتين والعثور على جثة امرأة داخل اراضي الـ48

"الأيام":

_ مستوطنون ينفذون اقتحامًا جديدًا لـ"الأقصى".. هدم شرق يطا ومطاردة عمال في طولكرم

_ تحقيق: أكبر تهجير للفلسطينيين منذ عقود يلوح في الأفق بمسافر يطا

_ الشيخ يستقبل مساعدة وزير الخارجية الأميركي والوفد المرافق لها

_ النرويج تقر وضع علامة مميزة على منتجات المستوطنات الإسرائيلية

_ حكومة بينيت تقر القانون الخاص بالمستوطنين بالضفة

_ الاحتلال يواصل إحصاء سكان مسافر يطا تمهيدًا لتهجيرهم

_ "واشنطن بوست": جندي اسرائيلي أطلق النار صوب الشهيدة أبو عاقلة

_ الجرافات الإسرائيلية تهدم منزلا في طيرة المثلث

_ بينيت ولابيد يتعهدان بالعمل للحفاظ على حكومتها المهددة بانهيار قريب

"القدس":

_ إصابات وهدم بالضفة واستهداف منازل في غزة

_ عشرات المستوطنين والسياح يقتحمون الأقصى

_ مناقصة لبناء وحدات استيطانية في القدس

_ بايدن سيزور المنطقة يوم 14 تموز

_ مصادقة إسرائيلية على تمديد العمل بقانون الطوارئ في الضفة

_ الاحتلال يمنع ادخال مياه الشرب لـ "الإبراهيمي"

_ 1032 عملية هدم لمنازل ومنشآت العام الماضي

_ ضابطة إسرائيلية: لسنا مستعدين لتكرار مواجهات هبة الكرامة