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الاحتلال يعتقل أسيرين محررين من قباطية ويطارد العمال في جنين

الإثنين 13 يونيو 2022 09:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الإثنين، أسيرين محررين من بلدة قباطية جنوب جنين، وواصلت حملات المطاردة للعمال في المحافظة وسط إطلاق لقنابل الغاز والصوت.

وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور ، إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين علي تيسير زكارنة، ووسام أبو الرب، وذلك عقب مداهمة منزليهما والعبث بمحتوياتهما.

واقتحمت تلك القوات بلدات وقرى (فقوعة، وعانين، والطيبة، ورمانة وطورة، والعرقة، وزبوبا)، الواقعة بمحاذاة جدار الفصل العنصري، وأطلقت قنابل الصوت والأعيرة المعدنية، باتجاه العمال لدى محاولتهم الدخول إلى أماكن عملهم في أراضي الـ 1948.

#جنين #الاحتلال #نادي الأسير #قباطية

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