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الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من الخليل

الإثنين 13 يونيو 2022 09:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، ثلاثة مواطنين من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال داهمت مدينة الخليل، واعتقلت الفتى نزار أبو عيشة، بعد أن داهمت منزل ذويه في جبل أبو رمان، وفتشته.

كما اعتقلت قوات الاحتلال من مخيم العروب شمالا، كلا من: عنان محمد عيسى أبو عفيفة، وحازم ذياب، عقب دهم وتفتيش منازلهم.

وفي السياق، داهمت قوات الاحتلال ضاحية البلدية وواد الهريا وحارة جابر بمدينة الخليل، وفتشت عدة منازل، تعود ملكيتها لعائلتي جابر وأبو سنينة.

كما نصبت تلك القوات حواجزها العسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات بيت كاحل وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

#الخليل #الاحتلال

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