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الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة الغربية

الإثنين 13 يونيو 2022 08:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة الغربية



رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الإثنين، حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت مناطق في رام الله وسط الضفة الغربية، وجنين وطولكرم ونابلس شمالًا، والخليل وبيت لحم جنوبًا.

واعتقل المحرر أحمد الخاروف بعد مداهمة منزله في حي أم الشرايط، وعاهد سميرات من سلود، في مدينة رام الله، فيما اعتقل مصطفى السلطي من البيرة.

وفي قباطية جنوب جنين، اعتقل الشابين علي زكارنة، ووسام أبو الرب عقب اقتحام عدة منازل في البلدة.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد جبر حمايل عقب اقتحام منزل عائلته في بلدة بيتا جنوب نابلس.

كما اعتقلت تلك القوات، الشقيقين عز وجهاد الأقرع عقب مداهمة منزلهما في مخيم عسكر الجديد شرق نابلس.

بينما اعتقل حازم ذياب، وعنان أبو عفيفة من مخيم العروب شمال الخليل، والمحرر قتيبة خليفة من بيت لحم.

ودارت مواجهات في عدة مناطق شهدت اقتحامات، بينما تعرضت قوات الاحتلال لإطلاق نار من مقاومين في منطقة شرق نابلس.

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