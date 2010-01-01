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تداول واسع للفيديو: مرافق أمني أردني بالمسدس لحماية “قائد طائرة” من ركّاب أفارقة

الإثنين 13 يونيو 2022 08:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تداول واسع للفيديو: مرافق أمني أردني بالمسدس لحماية “قائد طائرة” من ركّاب أفارقة



وكالات

ظهر تداول عنيف لشريط فيديو يظهر فيه حارس اردني مسلح على بوابة كابينة قائد طائرة اردنية خاصة يفترض انها تحلق فوق السماء الافريقية في محاولة لتوفير الحماية لقائد الطائرة وطاقمه في كابينة القيادة  من احتجاج ركاب أفارقة.

وقالت تقارير و مصادر محلية بان المسالة تتعلق بتصرف المختص بالأمن والحماية وهو ضابط اردني يرافق الطائرات خلال حالة طارئة تعرضت لها رحلة داخلية تقل معتمرين من السعودية الى احدى الدول الافريقية.

ويبدو ان الركاب لم يعجبهم تغيير مكان هبوط الطائرة لمدينة مختلفة عن المدينة التي يرغبون في الوصول اليها في نيجيريا فتجمع عدد منهم في محاولة كما قالوا للتحدث مع قائد الطائرة .
 

لكن هذا الاجراء غير قانوني مما دفع بالحارس الامني المرافق لرفع مسدسه والوقوف امام الباب والتلويح به والالتزام بالبروتوكول القانوني الذي يمنع الركاب من التحدث الى قائد الطائرة وهو اجراء سليم واثارت الطائرة الجدل وتبين في التدقيق انها تتبع احدى الشركات الاردنية الخاصة و تقوم بنقل معتمرين أفارقة غاضبون جراء تغيير مسار هبوطهم لان احد المطارات رفض السماح للطائرة بالهبوط لأسباب مالية.

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