حالة الطقس: أجواء لطيفة والحرارة ادنى من معدلها بثلاث درجات

رام الله / سما /

توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين، لطيفا وغائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأربعاء، يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس المقبل، يكون الجو حارا نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.