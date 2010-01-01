تفاصيل لقاء حسين الشيخ مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي في رام الله

رام الله/سما/

إستقبل مساء الاحد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ في مكتبه بمدينة رام الله مساعدة وزير الخارجية الأمريكي باربا ليف ونائبها هادي عمرو بحضور مدير المخابرات العامة اللواء ماجد فرج ، والدكتور مجدي الخالدي مستشار الرئيس وآية محيسن مديرة مكتب امين سر اللجنة التنفيذية .

وجرى خلال اللقاء الذي يأتي ضمن لقاءات مكوكية مع الوفد الأمريكي وتحضيراً لزيارة الرئيس بايدن ، مناقشة آخر المستجدات السياسية والميدانية في الأراضي الفلسطينية جراء التصعيد الاسرائيلي وإرهاب المستوطنين واعتداءاتهم اليومية خاصة في المسجد الاقصى المبارك ، والاعتداء على المواطنين والصحفيين كما حصل مع الشهيدة شيرين ابو عاقلة .

وشدد الشيخ على ضرورة إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية وإزالة منظمة التحرير الفلسطينية عن قوائم الارهاب تبعاً لقوانين الكونغرس المجحفة بحق الشعب الفلسطيني .

وتحدث الشيخ عن النواحي الاقتصادية وضرورة إعادة المساعدات للسلطة الفلسطينية ، وايضا الإجراءات احادية الجانب والتي من شأنها تقويض حل الدولتين وفرص السلام ، خاصة في ظل الأزمة المالية العالمية ، سيّما الازمة المالية في السلطة الفلسطينية جراء إحتجاز الاحتلال لأموالنا من الضرائب المستحقة لنا .

واضاف حسين االشيخ خلال اللقاء مع الوفد الامريكي أننا نحتاج لأمن واستقرار وإنهاء الاحتلال عن ارضنا ، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67 والقدس الشرقية وقطاع غزة ، مشددا على ضرورة الالتزام بالاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل ، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية التي لم تطبق حتى الان