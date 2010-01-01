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سنعاود قصف مطار دمشق الدولي

كوخافي مهددًا لبنان: الحرب المقبلة ستكون مدمرة وقاسية

الأحد 12 يونيو 2022 08:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
كوخافي مهددًا لبنان: الحرب المقبلة ستكون مدمرة وقاسية



القدي المحتلة/سما/

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي ، مساء اليوم الأحد، إن الحرب المقبلة خاصة مع لبنانستكون مدمرة وقاسية وغير مسبوقة خاصة في استهداف منظومات الصواريخ والقذائف وغيرها من الأهداف التي وصفها بـ "المشروعة" لضربها.

وأضاف كوخافي في مؤتمر للجبهة الداخلية الإسرائيلية، إن كل هدف مرتبط بمنظومات الصواريخ والقذائف سيتم ضربه بقوة، حتى وإن كان في بيت أو شارع أو غيره.

وأشار إلى أن قواته لديها بنك أهداف يحتوي على الآلاف من الأهداف التي سيتم تدميرها في الحرب المقبلة، وأنه سيتم ضرب كل هدف يتم رصد قذائف أو راجمات صاروخية فيه.

دعا اللبنانيين إلى مغادرة أي مناطق فيها خطر ويتواجد بداخلها قذائف أو صواريخ وغيرها، منذ اللحظة الأولى لأي توتر أمني وليس فقط بداية الحرب، مؤكدًا على أن قواته ستنفذ هجمات غير مسبوقة.

وقال: "مخطئ العدو إذا ظن بأن استخدامه للمناطق المدنية سيمنعنا من استهدافه .. لن نسمح لعدونا أن يضر بنا وبمواطنينا .. سنهاجم كل هدف مشروع بالنسبة لنا". وفق تعبيره.

وأشار إلى أن قواته تتعامل مع 6 جبهات قتال وبتهديدات متنوعة أخطرها التهديد النووي الإيراني.

وألمح إلى أن قواته ستعاود قصف مطار دمشق وأي بنية تحتية مدنية تستخدم بشكل مزدوج "مدني - عسكري"، قائلًا:" سنواصل مهاجمة البنى التحتية المزدوجة المدنية والعسكرية في المستقبل .. سنحلق الدمار بشكل هائل وبضربات مكثفة بالبنى التي تستخدم من أجل الإرهاب". وفق وصفه. 

ترجمة القدس 

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