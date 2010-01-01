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الأردن: ارتفاع إصابات كورونا 20 بالمئة خلال أسبوع

الأحد 12 يونيو 2022 08:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن: ارتفاع إصابات كورونا 20 بالمئة خلال أسبوع



عمان/سما/

 أعلن مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا بالأردن، عادل البلبيسي، عن تسجيل 402 إصابة جديدة بكورونا، بارتفاع حوالي 20 بالمئة مقارنة مع الأسبوع الماضي.

وقال البلبيسي، في تصريحات الأحد، إنه لم تسجل أي حالة وفاة بالفيروس خلال الأسبوع الحالي رقم 23.

وأشار البلبيسي إلى أن عدد فحوصات PCR التي تم إجراؤها خلال الأسبوع 12430 فحصا مقارنة مع 15071 فحصا خلال الأسبوع الماضي، بنسبة انخفاض بلغت 18 بالمئة.

كما أوضح أن نسبة الفحوصات الإيجابية بلغت 3.2 بالمئة مقارنة مع 2.2 بالمئة خلال الأسبوع الوبائي رقم 22، بارتفاع حوالي 46 بالمئة.

وبين أن عدد الحالات التي تتلقى العلاج حاليا في المستشفيات 3 حالات، مقارنة مع 4 خلال الأسبوع الماضي بنسبة انخفاض 25 بالمئة، وعدد الحالات النشطة 322 حالة مقارنة مع 241 حالة خلال الأسبوع ذاته بارتفاع حوالي 34 بالمئة.

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