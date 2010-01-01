حكومة بينت تصادق على تمديد أنظمة الطوارئ في الضفة الغربية

رام الله/سما/

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت إن "الحكومة الحالية اخرجت الدولة من الشلل إلى النمو ومن الضعف الى الردع ومن الفوضى نحو الوضع الطبيعي والسوي".

واضاف في مستهل جلسة مجلس الوزراء الاسبوعية "انه بالإمكان التعاون حتى في ظل اختلافات الرأي".

وبدوره حذر الوزير يائير لبيد كل من سيتصرف بانعدام المسؤولية قائلا إن "الجمهور الاسرائيلي سيحاسبه على ذلك".

المصادقة بالإجماع على تمديد أنظمة الطوارئ في الضفة والقدس

وقال موقع "مكان" العبري ان الحكومة الاسرائيلية صادقت بالإجماع على تمديد أنظمة الطوارئ في الضفة والقدس.

وقال وزير القضاء الاسرائيلي غدعون ساعر اثناء المداولات التي جرت بهذا الخصوص إنه من المهم بمكان اقرار مشروع القانون هذا قبل نهاية الشهر الجاري لتفادي حالة من الفوضى القانونية ستودي إلى المساس بصميم المصلحة الوطنية وبعدد كبير من المواطنين.

وتابع يقول "إنه سيحيل هذه الانظمة الى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع للتصديق عليها ثم سيطرحها على الكنيست للتصويت في الموعد الملائم حين نرى ان احزاب الائتلاف اكملت الاجراءات الواجب استكمالها".