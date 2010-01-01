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هنية يهاتف والد الشاب المعتقل حسام فطافطة

الأحد 12 يونيو 2022 06:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يهاتف والد الشاب المعتقل حسام فطافطة



رام الله/سما/

هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس والد الشاب المناضل حسام فطافطة، الذي اعتقلته قوات الاحتلال بعد إصابته خلال تصديه للمستوطنين وجنود الاحتلال خلال وقفة تضامنية رافضة للاستيطان على أراضي بلدة ترقوميا غرب الخليل.

وشدد رئيس الحركة على أن البطل حسام اُعتقل "مدافعًا عن أرضه وميراث والديه وأجداده، في موقف بطولة ورجولة وشهامة وشجاعة وجرأة، معبرًا عن غضبة الشعب الفلسطيني في وجه المحتل الاستيطاني البغيض".

فيما عبّر عن تضامنه الكامل مع عائلة فطافطة، متمنيًا الشفاء لحسام وشقيقه الذي أصيب أيضًا ولجميع الجرحى، والإفراج العاجل عن الأسرى.

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