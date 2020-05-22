الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للأسير جمال زيد (64 عاما) من البيرة

رام الله / سما /

جددت سلطات الاحتلال، أمر الاعتقال الإداري مدة 3 أشهر بحق المعتقل الإداري جمال زيد 64 عامًا من مدينة البيرة، علمًا أن هذا التجديد الثاني في اعتقاله الأخير.

وذكرت مؤسسة الضمير أن المعتقل زيد يعاني من فشل كلوي حيث يقوم بعملية غسل الكلى ثلاثة مرات في الأسبوع إضافة إلى اضطرابات في ضربات القلب، وكان قد أجرى عملية شبكية ويعاني من آثار جلطة سابقة، ويتواجد في عيادة سجن الرملة.

يشار إلى أن زيد معتقل إداري سابق كان قد أمضى سنة كاملة في الاعتقال الإداري وأفرج عنه بتاريخ 22/5/2020، وأُعيد اعتقاله بتاريخ 15/9/2021