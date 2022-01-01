الصحة والأوقاف تبحثان الترتيبات الصحية خلال موسم الحج للعام الحالي

رام الله / سما /

- بحثت وزيرة الصحة مي الكيلة، مع وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري، اليوم الأحد، الترتيبات الصحية لبعثة الحج الفلسطينية خلال موسم الحج للعام 2022، إضافة الى الترتيبات الخاصة بالبعثة الطبية الفلسطينية المرافقة، في مكتب وزيرة الصحة برام الله.

وأكدت الكيلة ضرورة التزام حجاج فلسطين بالإجراءات الصحية الوقائية خلال أداء مناسك الحج، ضمن البرتوكولات الصحية المعمول بها والمعلن عنها من قبل وزارة الصحة السعودية.

ودعت الحجاج إلى ضرورة التوجه لمراكز التطعيم المعلن عنها من قبل الوزارة في كافة المحافظات لأخذ الجرعات التعزيزية ضد فيروس كورونا ابتداءً من صباح يوم غد الإثنين وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 1662022.

وأثنت الكيلة على الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الأوقاف من أجل إنجاح موسم الحج، مشددة على التعاون الوثيق والتواصل الدائم مع وزارة الصحة السعودية والبعثة الطبية خلال موسم الحج، شاكرة جهودهم وتعاونهم الكبير.

من جهته، أكد البكري أهمية العلاقة مع وزارة الصحة بشكل عام لما فيه خدمة المواطن، خاصة ما يتعلق بالتنسيق بالشأن الطبي لحجاج دولة فلسطين في مواسم الحج وفي الموسم الحالي، والذي يشمل إتمام أخذ الجرعات، والمطاعيم، وتنسيق اختيار وعمل البعثة الطبية المرافقة لبعثة الحج الفلسطينية في المملكة العربية السعودية، والتي يتم اختيارها بشكل دوري في مواسم الحج الرسمية، حيث يشكل وجودها في مرافقة البعثة أهمية كبيرة في رعاية حجاج بيت الله الحرام صحياً.

ودعا الحجاج إلى إتمام أخذ الجرعات التعزيزية من المطاعيم ضد فيروس كورونا في الأوقات التي حددتها وزارة الصحة.