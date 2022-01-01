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"داخلية غزة" تنشر أسماء المسافرين ليوم غدٍ الإثنين عبر رفح

الأحد 12 يونيو 2022 04:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
"داخلية غزة" تنشر أسماء المسافرين ليوم غدٍ الإثنين عبر رفح



غزة / سما /

نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الأحد، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين (13 يونيو).

وبينت الوزارة في تصريح صحفي، أن أولوية السفر ستكون للأسماء المدرجة في كشوفات الحافلتان: الأولى والثانية من كشف المسافرين رقم (2022/25)، بالإضافة للأسماء المدرجة ضمن الحافلة الثانية من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/23)، داعية المسافرين لضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

كما دعت لضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر وضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

وأكدت الوزارة على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، مبينة أنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

 

كشف المسافرين هنــــــــــا

كشف الجوازات المصرية هنـــــــــــا

 

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