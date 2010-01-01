  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لن نقبل بهذا الاذلال المستمر ..

النخالة يهدد : لن نسكت على ما يجري في القدس والاقصى والضفة..

الأحد 12 يونيو 2022 03:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
النخالة يهدد : لن نسكت على ما يجري في القدس والاقصى والضفة..



غزة / سما /

أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة ، اليوم الأحد، أن ما يجري في القدس والمسجد الأقصى المبارك من انتهاكات يومية من قبل العدو، وعمليات القتل اليومية لأبناء الشعب الفلسطيني في مدن الضفة الغربية يستدعي وقفة جدية من القوى الوطنية والإسلامية، ومن الشعب الفلسطيني بكافة مكوناته.

وقال النخالة في تصريح له " إن ما يجري في القدس والمسجد الأقصى المبارك من انتهاكات يومية من قبل العدو، وعمليات القتل اليومية لأبناء الشعب الفلسطيني في مدن الضفة الغربية، وهدم البيوت وكذلك استهداف المعتقلين في السجون الصهيونية والاعتداء المستمر عليهم، وتجاهل إضراب الأسرى وعلى رأسهم المجاهد خليل العواودة، كل ذلك يستدعي وقفة جدية من القوى الوطنية والإسلامية، ومن الشعب الفلسطيني بكافة مكوناته".

وشددالنخالة على أن  حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، تقف بكل جدية عند هذه العناوين الكبيرة ، ولن تقبل بهذا الإذلال المستمر.

وفيما يلي نص التصريح كاملاً:

تصريح صادر عن الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة

إن ما يجري في القدس والمسجد الأقصى المبارك من انتهاكات يومية من قبل العدو، وعمليات القتل اليومية لأبناء الشعب الفلسطيني في مدن الضفة الغربية، وهدم البيوت وكذلك استهداف المعتقلين في السجون الصهيونية والاعتداء المستمر عليهم، وتجاهل إضراب الأسرى وعلى رأسهم المجاهد خليل العواودة، كل ذلك يستدعي وقفة جدية من القوى الوطنية والإسلامية، ومن الشعب الفلسطيني بكافة مكوناته.

ونحن في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، نقف بكل جدية عند هذه العناوين الكبيرة ، ولن نقبل بهذا الإذلال المستمر.

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو : "القسام" تنشر مشاهد جديدة ونادرة لمحمد الضيف ومعلومات لأول مرة حول تطوير الطائرات المسيرة

كيسنجر: أحداث كبيرة قادمة في الشرق الأوسط

غزة : الازدواج الضريبي يضاعف الأسعار ويودي بقدرة المواطن الشرائية

فيديو متداول لمحاولة خطف طائرة أردنية والسلطات تصدر بيانا عاجلا! (فيديو)

اصابات واشتباكات عنيفة خلال مواجهات مع الاحتلال في ترقوميا (فيديو)

ترسانة كييف تنفد .. وبايدن: زيلينسكي لم يستمع لتحذيراتنا

الأشغال بغزة تكشف آخر تطورات بناء المدن المصرية في القطاع

الأخبار الرئيسية

الحكومة الإسرائيلية تسعى لإنشاء شركة لتحويل الأموال للسلطة الفلسطينية

gaza-market-730x438

غزة : الازدواج الضريبي يضاعف الأسعار ويودي بقدرة المواطن الشرائية

سارة

سارة نتنياهو "غاضبة" لـ "أولمرت" : أنا لست مريضة نفسيًا

مسؤول فلسطيني : المشاريع المصرية في قطاع غزة مهددة بالتوقف

3dSkc

بالفيديو : "القسام" تنشر مشاهد جديدة ونادرة لمحمد الضيف ومعلومات لأول مرة حول تطوير الطائرات المسيرة

الاتصالات الفلسطينية