“مباراة تاريخيّة” بكرة السلة تجمع لأولّ مرّة المنتخبيْن الإسرائيليّ والمغربيّ للإناث بالرباط

القدس المحتلة / سما /

أعلن المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء، المغرب، ورئيس المنظمة الدولية للمحامين، المغرب والرئيس المؤسس لنادي المحامين بالمغرب، المحامي سعيد معاش، أعلن اليوم الأحد في تغريدةٍ نشرها على صفحته في موقع التغريدات القصيرة (تويتر) أنّه يوم الأربعاء المقبل، الـ15 من شهر حزيران (يونيو) الحالي، ستجري مقابلة تاريخية في كرة السلة تجمع لأولّ مرّةٍ المنتخبين الإسرائيليّ والمغربيّ للإناث بمدينة الرباط في المغرب، على حدّ تعبيره.

وقال موقع القناة الخامسة الرياضيّة الإسرائيليّة (SPORT5) على الإنترنيت إنّ المباراة تأتي في إطار التعاون الجديد بين اتحاد كرة السلّة الإسرائيليّ مع نظيره في المغرب.

وأوضح الموقع، نقلاً عن مصادره الخاصّة في تل أبيب، أوضح أنّه من المُقرر أنْ يتّم يوم غدٍ الاثنين توقيع الاتفاق الرسميّ بين الاتحاديْن الإسرائيليّ والمغربيّ، وبعد يوميْن، أيْ يوم الأربعاء القادم ستجري مباراة استعراضيّة بين منتخبيْ البلديْن للإناث.

وشدّدّ الموقع على أنّ الاتفاق الجديد هو دليل إضافيّ على التعاون المُشترك بين إسرائيل والمملكة المغربيّة في مجال الرياضة، علمًا أنّ التعاون بين البلديْن ازداد بعد التوقيع على اتفاقية التطبيع بينهما في العام 2020.

وكان المحامي معاش قد زار كيان الاحتلال في الـ24 من شهر (أيّار (مايو) المنصرّم ووقع على معاهدة تعاونٍ دوليّةٍ بين نقابة المحامين المغاربة والإسرائيليين.

وقالت وزارة التعاون الإقليميّ الإسرائيليّة، والتي يرأسها الوزير العربي عيساوي فريج، من حزب (ميريتس) الصهيونيّ، في بيانٍ إنّه في مبادرةٍ مشتركةٍ بين الوزارة ونقابة المحامين في إسرائيل، تمّ التوقيع على معاهدة دوليّةٍ للتعاون بين نقابتيْ المحامين في كلٍّ من إسرائيل والمغرب، لافتةً إلى أنّ التوقيع على الاتفاقيّة جاء على خلفية ازدهار العلاقات بين المغرب وإسرائيل، وتنامي الأخوّة بين النقابتيْن، وأيضًا من مُنطلق الاعتراف بأهمية التعاون وتبادل الآراء لكلّ من يعمل في مجال المحاماة في الدولتيْن، أيْ المغرب وإسرائيل، على حدّ تعبير البيان.

وأضاف البيان أنّ حفل التوقيع تمّ بمدينة إيلات بمشاركة الوزير فريج، ورئيس نقابة المحامين المغاربة، سعيد معاش، ونظيره الإسرائيليّ، آفي حيمي، وممثلين عن النقابتيْن الإسرائيليّة والمغربيّة.

وشدّدّ البيان الإسرائيليّ الرسميّ على أنّ التوقيع على الاتفاق، ينضّم لسلسلة من المشاريع والنشاطات بين إسرائيل والمغرب، ومن بينها، تطوير منتدى رجال الأعمال في إسرائيل والمغرب، واتفاق التعاون الاقتصاديّ بين التنظيمات الاقتصاديّة في كلٍّ من تل أبيب والرباط، وفق ما أكّده البيان.

في السياق عينه، قالت صفحة (إسرائيل بالعربيّة)، وهي التي تُعرّف نفسها بأنّها الصفحة الرسميّة لدولة إسرائيل، على موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة (تويتر)، قالت في تغريدةٍ على (تويتر): “شاركت البعثة المغربية برئاسة السيد سعيد معاش رئيس منظمة المحامين الدوليين والبعض من المحامين المغاربة في مؤتمرٍ خاصٍّ لنقابة المحامين الإسرائيليّة، الذي عُقِد بمدينة إيلات (أم الرشراش) في جنوب الدولة العبريّة، مُختتمةً التغريدة بالتوجّه المُشاركين من المملكة المغربيّة بالقول: “مرحبًا بكم في بلدكم الثاني”، على حدّ تعبيرها.