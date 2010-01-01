أغرب المقاهي والمطاعم في العالم

وكالات / سما /

يبحث الكثير عن مكان مختلف لقضاء إجازة نهاية الأسبوع بطريقة جديدة، ومن أغرب الأماكن حول العالم مجموعة من المقاهي تصنف من أغرب الأماكن حول العالم. التي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "restaurantengine" كما يلي:-

مقهي ومطعم المرحاض الحديث

مقهى ومطعم المرحاض الحديث يعتبر من أغرب المقاهي ويقع في مدينة تايبيه بتايوان، وهو في الأساس حمام كبير، ولا يوجد بداخله أطباق وأواني نظيفة ويتميز بطعمه اللذيذ، لكن المطعم يبدو وكأنه مرحاض عملاق حتى أن أصحاب المطعم معلقين مراحيض على الجدران.

مقهى نينجا نيويورك

هذا مكان رائع لأفراد العائلة والأصدقاء الذين يتوقون دائمًا ليكونوا نينجا، ويقع هذا المقهى في نيويورك، وهو من المقاهى اليابانية الراقية ويقع في حي TriBeCa، ويأتي النادل الذى يرتدى زى النينجا لتقديم الطلبات، ويقدمون أطعمة مثل السوشي واللحوم المطهية على نار عالية، وفي الفترات الفاصلة بين كل طلب، يستمتع النينجا بالحيل السحرية وعروض السكاكين التي تبهر الحضور.

مطعم Lainio Snow Village Ice

وفي رحلتك القادمة إلى Yllasjarvi بفنلندا، أنت بالتأكيد يجب عليك ارتداء معطف وقفازات لأن هذا المطعم مصنوع بالكامل من الجليد، والمطعم مصمم جدرانه من الجليد وكذلك الأرضيات والطاولات، إلا أن هذا المطعم يتمتع بأجواء دافئة وجذابة، وبعد تناول العشاء، يمكن التوجه إلى Snow Hotel أوتيل الثلج.

مطعم مظلم

يوجد هذا المطعم في مواقع مختلفة بالولايات المتحدة، و يساعد الزبون على الاستمتاع بنكهة الطعام وملمسه أثناء تناوله .

مطعم نيو لاكي

يوجد هذا المطعم في وسط مقبرة إسلامية قديمة في أحمد أباد بالهند، وتوجد المائدة بين القبور، واختار مالك المطعم الحفاظ على المقابر القديمة وتجنب إزالتها، هذا الأمر مثير للاهتمام ولكن لا يفضل ضعاف القلوب زيارته لأنهم قد يصيبهم الرعب.