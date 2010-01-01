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بلدية غزة تكشف عن تجهيزاتها لاستقبال موسم الصيف على شاطئ غزة

الأحد 12 يونيو 2022 01:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية غزة تكشف عن تجهيزاتها لاستقبال موسم الصيف على شاطئ غزة



غزة / سما /

أعلن مدير قسم الاعلام في بلدية غزة حسني مهنا، اليوم الأحد، عن عدد من التجهيزات التي تقوم بها البلدية لاستقبال موسم على الاصطياف على شاطئ مدينة غزة.

وقال مهنا في تصريحات إذاعية، إن البلدية تمكنت من إنجاز نسبة كبيرة من خطة استقبال الموسم من تنظيم وترتيب الواجهة البحرية ونشر فرق الإنقاذ على طول الشاطئ لضمان سلامة المصطافين.

وأوضح أن هناك تقارير عن تحسّن كبير على جودة مياه البحر نتيجة توقف مياه الصرف الصحي تجاه البحر منذ 3 أعوام.

وبيّن مهنا، أن البلدية قامت باتخاذ خطوة أخرى خلال العام الحالي وهي وقف ضخ مياه المعالجة بنسبة كبيرة باتجاه شاطي البحر وتحويلها لمسار وادي غزة ضمن عملية التطوير الشاملة والاستفادة منها بري المزروعات.

وأشار إلى أن هناك 125 منقذاً بحرياً منتشرون خلال النهار على طول شاطئ بحر مدينة غزة موزعين على 22 نقطة انقاذ ومراقبة لمتابعة المصطافين.

وأكد مهنا في ختام تصريحه، على ضرورة اتباع المصطافين الذين يمارسون السباحة على شاطئ بحر مدينة غزة اتباع تعليمات المنقذين حفاظاً على سلامتهم، مشدداً على ضرورة الالتزام بمواعيد السباحة خلال النهار والتي تبدأ من الساحة 8 صباحاً وتنتهي الساعة 8 مساءً.

#بلدية غزة #شاطئ غزة

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