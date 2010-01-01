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بريتني سبيرز تتزوج حبيبها الإيراني سام أصغري.. وطليقها يداهم منزلها!

الأحد 12 يونيو 2022 01:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
بريتني سبيرز تتزوج حبيبها الإيراني سام أصغري.. وطليقها يداهم منزلها!



وكالات / سما /

تزوجت النجمة الأمريكية بريتني سبيرز من الإيراني سام أصغري، الذي يصغرها بنحو 12 عاما، بعد قصة حب استمرت 4 أعوام، وخطبة عدة أشهر، وهي الزيجة الثالثة لها.

واحتفلت سبيرز البالغة من العمر 40 عاما، بزفافها أمس الجمعة، من أصغري البالغ من العمر 28 عاما، في حفل قالت مصادر مقربة من الطرفين إنه سري، حضره 60 مدعوا فقط، وأقيم بمنزلها في لوس أنجلوس.

واقتصر على دعوة عدد من أصدقاء العروسين بجانب أفراد أسرتيهما، وتغيب والدها ووالدتها ونجلاها من زيجتها السابقة عن حضور حفل الزفاف.

وارتدت سبيرز فستان زفاف من تصميم المصممة الشهيرة "دوناتيلا فيرساتشي"، والتي ظهرت في مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "انستغرام"، وهي تسير على أنغام أغنية النجمة الشهيرة "opps I did it again".

وأقيم الزفاف بعد أسابيع من إعلان المغنية تعرضها للإجهاض في طفلها الأول من أصغري، وهو الثالث لها بعد ابنيها من زوجها السابق مصمم الرقصات كيفين فيدرلاين، واللذين تترواح أعمارهما حاليا بين 16-17 عاما.

وفي سياق متصل، قامت الشرطة الأمريكية باعتقال  جيسون الكسندر الزوج الأول السابق للمغنية الأمريكية خلال محاولته اقتحام منزلها يوم زفافها.

وتم احتجاز جايسون بتهمة التعدي على ممتلكات الغير والتخريب، وقال محامي بريتني سبيرز، ماثيو روزينجارت، إنه غاضب تماما، وتابع :"حاول جيسون تحطيم حفل الزفاف، ألكسندر بحاجة إلى الحبس". وأكد أن بريتني بأمان، وستتم مقاضاة جيسون للابتعاد عنها.

#بريتني سبيرز

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