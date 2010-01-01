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جبارين يستقيل من القائمة العربية الموحدة للكنيست

الأحد 12 يونيو 2022 01:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
جبارين يستقيل من القائمة العربية الموحدة للكنيست



القدس المحتلة / سما /

 أعلن علاء الدين جبارين المرشح ضمن لائحة القائمة العربية الموحدة للكنيست الإسرائيلي، اليوم الأحد، استقالته من القائمة بشكل رسمي.


وقال جبارين في بيان نشره عبر حسابه في تويتر باللغة العربية، أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لما كان قد أعلنه في السابق أنه لا يرغب في الدخول بالكنيست في هذه المرحلة.

وأشار إلى أنه اتخذ القرار بعد مشاورات مع أهله وأقاربه وأصدقائه ومن وصفهم بـ "أبناء دعوته وحركته".

وقال في بيانه: "أسأل الله العلي القدير أن يوفّق أخواني في الحركة الإسلامية والقائمة العربية الموحدة لكل خير، وأن يعينهم لتحقيق كل ما فيه مصلحة لمجتمعنا العربي، وحل مشاكله الحارقة، وتثبيت وتمكين ورباط أهلنا في بلادنا ووطننا، في المثلث والنقب والجليل والمدن الساحلية".

وبحسب صحيفة كل العرب الصادرة في الناصرة فإن جبارين قدم استقالته من القائمة، احتجاجًا على الأحداث الأخيرة المتعلقة بالمسجد الأقصى المبارك، في إشارة إلى الزيارات المتكررة من جانب المتدينين اليهود لباحات الأقصى، وإصرار بعضهم على إقامة الشعائر اليهودية على نحو يخالف التفاهمات المتفق عليها فوق أرض الحرم القدسي.

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