الشيخ يبحث الأزمة المالية مع مسؤولة في الخارجية السويسرية

رام الله / سما /

إستقبل صباح اليوم الاحد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ رئيسة قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في وزارة الخارجية السويسرية السفيرة مايا تيسافي بحضور ممثل سويسرا لدى فلسطين السيد فيكتور فافريكا والوفد المرافق لهم .

وبحث الشيخ مع السيدة تيسافي آخر المستجدات السياسية والتطورات حول القضية الفلسطينية محليا وإقليميا ودوليا ، مشددا على ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي وهجمات المستوطنين والتي من شأنها ان تعيق حل الدولتين في ظل غياب الافق السياسي .

وناقش الطرفان خلال الاجتماع الازمة المالية في فلسطين تحديداً في ظل وقف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية وإحتجاز الاحتلال لأموال الضرائب المستحقة .