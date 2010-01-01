بعد تلميحات سابقة.. بايدن يقول إنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيتوجه إلى السعودية

لوس انجليس ـ (رويترز) –

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيتوجه إلى السعودية، وذلك بعد أسبوع من التلميح بمثل هذه الزيارة.

وذكرت مصادر أن بايدن يخطط لزيارة السعودية إلى جانب زيارة لأوروبا وإسرائيل في وقت لاحق من يونيو حزيران. وقال البيت الأبيض إن الرئيس يشعر بأن ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان “منبوذ” بسبب دوره في قتل الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في تركيا عام 2018.

ونفت الحكومة السعودية أي تورط لولي العهد.

وردا على سؤال من أحد المراسلين في وقت لاحق في ألبوكيركي بولاية نيو مكسيكو عما إذا كان سيستغل رحلة محتملة إلى الشرق الأوسط للتوصل إلى اتفاق لتحسين العلاقات السعودية الإسرائيلية، قال بايدن “سنرى”.

ومن المرجح أن تهدف أي زيارة محتملة إلى السعودية إلى تعزيز العلاقات مع هذا البلد في وقت يحاول فيه بايدن إيجاد سبل لخفض أسعار البنزين في الولايات المتحدة.

وقال مسؤول في البيت الأبيض أمس الجمعة إن الولايات المتحدة لن تتغاضى عن السلوك الذي حدث قبل رئاسة بايدن، لكن “من المهم أيضا إعادة توجيه (مسار) العلاقات مع السعودية وليس قطعها”، مشيرا إلى دور المملكة كشريك استراتيجي للولايات المتحدة لثمانية عقود.